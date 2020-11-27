Для этого временно закрыты 10 мест для больных коронавирусом.

Согласно официальному бюллетеню по коронавирусу на 27 ноября в больницах Владимирской области временно сократили количество мест для инфицированных ковидом на 10 единиц.Как сообщает департамент здравоохранения, это связано с проведением работ по созданию в Областной клинической больнице обособленного блока для беременных и рожениц, у которых Covid-19 протекает в среднетяжёлой или тяжёлой форме. Для самой рисковой группы пациенток развернут 20 коек.Напомним, что сейчас в ковидариях лечатся более 1 300 пациентов. Амбулаторно борются с ковидом около 610 человек.