В партийные приёмные – за поддержкой. У «Единой России» 1-го декабря День рождения. По традиции, партия отмечает его декадой приёмов граждан. В этом году они пройдут в онлайн-режиме. На

В партийные приёмные – за поддержкой. У «Единой России» 1-го декабря День рождения. По традиции, партия отмечает его декадой приёмов граждан. В этом году они пройдут в онлайн-режиме. На вопросы граждан ответят сенаторы и депутаты всех уровней, секретари местных политических советов партии “Единая Россия”, главы городов и районов. Пригласят и узконаправленных специалистов – из департаментов