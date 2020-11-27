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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2020-energosbyt-volga-obyavlyaet-o-starte-akcii-novogodnij-schyot-vam-podarki-prinesyot.html" target="_blank">Энергосбыт Волга объявляет о старте акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт»</a> - Для участия в акции достаточно оплатить квитанцию за ноябрь с авансовым начислением за декабрь.