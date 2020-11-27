Для участия в акции достаточно оплатить квитанцию за ноябрь с авансовым начислением за декабрь.
Энергосбыт Волга объявляет о старте акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт». Цель акции – поощрение добросовестных клиентов, которые в течение 2020 года исправно оплачивали счета за электроэнергию. Для участия в акции достаточно оплатить квитанцию за ноябрь с авансовым начислением за декабрь. Клиенты, имеющие задолженность, в случае ее погашения до 31 декабря также автоматически станут участниками розыгрыша призов.
«Энергосбыт Волга традиционно проводит мероприятия в преддверии нового года. Мы благодарны большинству наших клиентов, которые в сложной ситуации исправно оплачивают счета за электроэнергию. А также призываем всех, кто накопил долги, погасить задолженность и присоединиться к розыгрышу ценных призов», – рассказал директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.
Для участия в акции клиентам ООО «ЭСВ» необходимо до 31 декабря оплатить квитанцию за ноябрь и авансовый счет за декабрь и погасить задолженность за электроэнергию (в случае ее наличия). Обращаем внимание, что авансовый счет за декабрь равен сумме начисления за ноябрь и размещен в QR-коде для оплаты полной суммы квитанции.
Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша призов: подарочных карт на покупку бытовой техники. Победители будут определены с помощью программы-генератора случайных чисел в январе 2021 года.
Энергосбыт Волга по-прежнему призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением или сервисом «Оплатить квитанцию онлайн».
Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания
600000, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.10А, этаж 3, помещение 3-2 Тел.: 8-800-234-72-76 E-mail: [email protected]
www.esbvolga.ru
прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.
Также на сайте Энергосбыт Волга реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут.
Энергосбыт Волга желает удачи всем участникам акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт»!