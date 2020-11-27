Из-за сложной эпидемиологической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.

Ежегодная пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Аккредитация журналистов Управлением пресс-службы и информации президента начнется в понедельник, 29 ноября, в 12.00.Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли, - уточнили в Кремле.По предварительным данным, Владимир Путин проведет конференцию из своей резиденции в Ново-Огарево.