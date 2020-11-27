Не теряйте голову от “чёрной пятницы”. В обычных и интернет-магазинах стартовали масштабные осенние распродажи. В след за добросовестными предпринимателями активизировались и

Не теряйте голову от “чёрной пятницы”. В обычных и интернет-магазинах стартовали масштабные осенние распродажи. В след за добросовестными предпринимателями активизировались и мошенники. В местном отделении Банка России напомнили владимирцам, что нужно быть внимательными и осторожными, совершая покупку онлайн. Часто мошенники рассылают электронные письма и сообщения в соцсетях. Представляются при этом крупными торговыми сетями и обещают