На этой неделе как никогда много интересных кадров.

Наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждают интернет-пользователи, узнаем у Марии Платанюк.Все дороги ведут в сеть. На этой неделе как никогда много интересных кадров. Начнём обзор с одного из крупнейших пабликов. Группы "Подслушано во Владимире".В областном центре замечена дикая лиса. Гуляла рыжая красавица прямо в Липках. Недалеко от здания Палат. Одни шутят: "колобка себе слепила". Другие напоминают об угрозе бешенства.А это обед в столовой в эпоху коронавируса. Защитные экраны - и никаких разговоров. Пользователи вспоминают исторические даты. 25 ноября 1856-ого родился Сергей Танеев, владимирский композитор, пианист и музыкальный педагог.А это уже великий современник. Диего Марадона. Все паблики отреагировали на его неожиданный уход. Гениальному футболисту было всего 60. Пользователи пишут: он был кумиром детства, а с ним ушла футбольная эпоха.А вот когда вернётся футбол на стадион в Суздале, реконструкция которого "ушла в зиму"? Активисты экопроекта "Чистый Суздаль" выехали на несколько проблемных точек. Бульвар Всполье, ремонтом дороги на котором люди не вполне довольны, а также реконструкция моста на улице Коровники. Как рассказывает "Чистый Суздаль", "пломбы из него уже вылетают".- Вот смотрите, кривой он какой-то. А вот вылетает. Ещё никто не ездил, а уже вылетаетИ о долгострое "медицинском". Сеть вновь обсуждает ситуацию с ФАПами в 33 регионе. Видео размещено в нескольких пабликах. Кадры из нескольких районов. Многие из этих объектов уже должны были быть сданы. Но где-то работа не начиналась вовсе, а где-то выполнена на 10 процентов.Пользователи Гусь-Хрустального и Коврова пишут о случаях мошенничества. В Коврове пожилым людям злоумышленники представляются сотрудниками компании, обслуживающей окна.А в Гусь-Хрустальном якобы проверяют дымоходы. В сеть попал "прайс". В одной из квартир на Ломоносова специалисты "по дымоходам" "отработали на 5 тысяч рублей". Свои усилия только по демонтажу решётки они оценили в 500 рублей.Много дорожного видео из Коврова. Несоблюдение правил, аварийные ситуации. Любители высоких скоростей иногда сидят и за рулём автобуса. Ролик "Гонщик на 4-ом маршруте".- Смотрите, перекрёсток пролетел. Хорошо, не врезался в столб.Суперподарок для малышей вновь подготовил ковровский "на все руки папа" Василий Лютницкий. Для детского сада23, куда ходит его сын, резчик сделал уже 3-ий по счёту деревянный грузовик. Результат отца-молодца впечатляет.Пользователей в Гусь-Хрустальном растрогала одинокая хаски с глазами, полными грусти. Люди замечают: раньше у пса был хозяин. Но он бросил его, купив квартиру.В группе "Природа Владимирской области" можно полюбоваться воробьиным сычиком. А в паблике Гусь-Хрустального - белкой. У неё - свыше 21 тысячи просмотров. Ведёт она себя немного странно. Может быть, просто "не выспалась"?Все меньше времени до Нового года. Вот такой арт-объект - у входа в центральный парк Владимира. Большинству владимирцев понравилось. Но есть и ироничные комментарии. "Напоминает портал в казарму".Эти фото из группы - «Подслушано Судогда». Эта девушка встречает гостей в деревне Вёжки. А эта маленькая ель укоренилась на стволе сосны. Вот что значит воля к жизни.В регионе продолжает действовать масочный режим. А о его соблюдении напоминают даже снеговики. Снимок удивил владимирских пользователей.Новую неделю встречаем в хорошем настроении, несмотря ни на что. Напоминаю зрителям, мы ждём ваших интересных сообщений, необычных видео и фото. "Вести-Владимир" - всегда на связи. И берегите себя!Мария Платанюк