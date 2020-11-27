В октябре в Юрьеве-Польском районе ночью из загона пропали две лошади. Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.
В октябре в
Юрьев
е
-Польском
районе
ночью из загона пропали две лошади. Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.
Сумма причиненного собственникам ущерба составила 270 000 рублей.
Получив сообщение, оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого установили маршрут передвижения фигурантов, 49 и 33-летнего жителей Вязниковского района.
Злоумышленники были задержаны и дали признательные показания
в том, что
похищенных животных планировали продать.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), направлено в суд для рассмотрения по существу,
сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Похищенные лошади возвращены законным собственникам.