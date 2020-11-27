В октябре в Юрьеве-Польском районе ночью из загона пропали две лошади. Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.

В октябре вЮрьев-Польскомрайоненочью из загона пропали две лошади. Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.Сумма причиненного собственникам ущерба составила 270 000 рублей.Получив сообщение, оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого установили маршрут передвижения фигурантов, 49 и 33-летнего жителей Вязниковского района.Злоумышленники были задержаны и дали признательные показанияв том, чтопохищенных животных планировали продать.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), направлено в суд для рассмотрения по существу,сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Похищенные лошади возвращены законным собственникам.