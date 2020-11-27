Ледовый комплекс “Владимир” через суд оштрафовали на 100 тысяч рублей. Учреждение признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Недочеты в работе комплекса

Ледовый комплекс “Владимир” через суд оштрафовали на 100 тысяч рублей. Учреждение признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Недочеты в работе комплекса выявили специалисты Центрального управления Федеральной службы технадзора. В ходе проверки учреждения эксперты выявили следующие недостатки: - Ледовый комплекс, который относится к категории опасных производственных объектов работ без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически