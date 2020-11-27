В муниципальном учреждении нашли массовые нарушения закона.

Ростехнадзор по Владимирской и Ивановской областям по результатам проверки «Ледового комплекса «Владимир» составил протокол о нарушениях промышленной безопасности и условий лицензий на деятельность на опасных производственных объектах.Нарекания вызвала работа газораспределительной станции. Её эксплуатировали без разрешения, директор учреждения не был аттестован в Ростехнадзоре, работа шкафного газорегуляторного пункта на объекте производилась без манометра, в месте редуцирования газа отсутствовала копия режимной карты.Специалисты надзорного ведомства обратились Ленинский районный суд. Крытый каток оштрафовали на 100 000 рублей. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.Добавим, что стоимость ледовой арены составила 400 млн рублей. Основные средства на строительство выделял Минспорт РФ.