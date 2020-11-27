Белорусский президент Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление. Политик не будет возглавять страну при новой Конституции.

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал сенсационное заявление. Политик не будет возглавять страну при новой Конституции.Белорусский лидер сообщил, что не собирается менять основной закон страны под себя. "С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду", – сказал Александр Лукашенко.Материал дополняется.