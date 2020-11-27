Мама – не только самый близкий человек на свете. Материнство ещё и призвание. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Самых активных поздравили в областной

Мама – не только самый близкий человек на свете. Материнство ещё и призвание. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Самых активных поздравили в областной филармонии. В нашей области – более 180 тысяч семей. Наталья и Василий воспитывают сразу восьмерых детей. Старшей дочери уже 16, младшему всего полтора года. В 2018-ом семья была