Экспертиза установила, что цена ремонта составляет 340 000 рублей.

МКУ «Благоустройство» возместит владимирцу ущерб, нанесённый в результате падения дерева на его автомобиль. Происшествие случилось 18 мая у дома № 1/46 по улице 850-летия. «Renault Trafic» получил повреждения крыши, правой и левой боковины, левого бокового стекла.Коммунальщики присутствовали во время осмотра авто, но акт не подписали. Экспертиза установила, что цена ремонта составляет 340 000 рублей.Истец попросил взыскать указанную сумму, плюс госпошлину, услуги оценщика, расходы на юридические услуги и так далее. Ответчик на суд не явился. Фемида пришла к выводу, что дерево упало из-за ненадлежащего содержания «Благоустройством» зелёных насаждений.В результате муниципалы обязаны возместить полную сумму иска, а также расходы на экспертизу - 25 000 рублей. Заочное решение в законную силу не вступило.