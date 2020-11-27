Автор работы - ученица Михаила Врубеля, русская художница Александра Коновалова. Акварель написана в 20-е годы прошлого века.

Московская галерея искусств «Веллум» подарила Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику дар редкую, уникальную картину стоимостью 8 000 долларов.Автор работы - ученица Михаила Врубеля, русская художница Александра Коновалова. Акварель написана в 20-е годы прошлого века.Александра Коновалова стала свидетелем событий, которые называют «Русским исходом». Именно момент отплытия эмигрантов из страны и изображён на холсте.Со 2 декабря подаренное полотно можно будет увидеть на выставке «Пыль чужих дорог» в музейном центре «Палаты».