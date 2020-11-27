Сигнал поступил в половине первого ночи 27 ноября из многоквартирного дома с улицы Королева, 5.

Сигнал поступил в половине первого ночи 27 ноября из многоквартирного дома с улицы Королева, 5.Пожарно-спасательные подразделения не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. В результате пожара 15 человек спасены, 15 человек эвакуированы из них 3 детей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.