Столкновение бензовоза и 2 большегрузов закончилось пожаром. Авария произошла на трассе Р-132 “Золотое кольцо” в Суздальском районе у поворота на посёлок Садовый. В результате

Столкновение бензовоза и 2 большегрузов закончилось пожаром. Авария произошла на трассе Р-132 “Золотое кольцо” в Суздальском районе у поворота на посёлок Садовый. В результате столкновения 2 автомобиля загорелись. В эпицентре пожара находился и бензовоз, наполненный топливом. Пламя было видно за сотни метров от места ДТП. Автомобилисты, которые в этот момент проезжали по трассе, переживали, что