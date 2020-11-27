Пользователи Сети, увлекающиеся туризмом, рассказали, какие города мира сильнее остальных подвели их ожидания. Своим мнением они поделились на популярном портале Reddit. Большинство ..

Пользователи Сети, увлекающиеся туризмом, рассказали, какие города мира сильнее остальных подвели их ожидания. Своим мнением они поделились на популярном портале Reddit.Большинство путешественников негативно отзываются о Дубае – самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов. Они отметили, что в нем нет исторических объектов, а найти развлечения за пределами центра трудно. Многих разочаровал американский Лос-Анджелес: побывавшие в нем люди жалуются на слишком высокие цены и постоянные пробки на дорогах. В антирейтинг также попали египетский Каир, столица Венгрии – Будапешт, итальянская Венеция и американский Лас-Вегас, передает