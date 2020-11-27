Синоптики предупреждают о том, что на Владимирскую область надвигается циклон "Таня".

Синоптики предупреждают о том, что на Владимирскую область надвигается циклон "Таня". Который принесёт с собой ветер, снег, дождь и гололёд. Поэтому утром в субботу рекомендуем остаться вам дома и провести это время с нашей Таней Воронцовой. Не пропустите субботние “Вести” 28 ноября в 8.00.- Как французский "мореход" стал домашним любимцем? Бишон фризе - всё о декоративной собачке.- Как остановить ускользающую историю? Проект О_Кошки от владимирского архитектора.- Талисман на удачу для нашей съемочной группы. Как в кузнечном горне рождаются подковы на счастье?- Хрустальные кокошники "входят" в высокую моду… Эксперименты гусевской мастерицы.- А также история о том, как земский врач из Александрова спас Солженицина.- И вспомним последнего городского главу дореволюционного Владимира.