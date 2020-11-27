12 жителей были эвакуированы.

В ночь с 26 на 27 ноября в 2:48 на пульт дежурного ГУ МЧС РФ по Владимирской области поступил сигнал о возгорании. Во Владимире на улице Северная полыхала квартира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Пожарные потушили огонь, который распространился на 40 квадратных метров площади жилища. Пострадала внутренняя отделка и имущество.12 человек были эвакуированы. Троих спасли из огня. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекались 8 единиц техники, 29 человек личного состава.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.