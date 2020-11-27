Почему дом в таком состоянии был принят - неизвестно.

Во Владимире собственники не могут въехать в свои квартиры. В доме в микрорайоне Веризино нет ни воды, ни газа, ни электричества. Почему дом в таком состоянии был принят - неизвестно. В ситуации разбиралась Юлия Шувалова.Это квартира в новостройке на улице Смоленская в микрорайоне Веризино. Дом был официально сдан в эксплуатацию 17 сентября, но здесь до сих пор нет ни воды, ни газа, ни электричества. Семья Климовых уже к концу декабря планировала закончить ремонт и переехать в свою новую квартиру, но тут даже для ремонта условий нет.- Электричества нет, даже балкон не можем поставить. Привезли, а поставить не можем.Кстати, свет все-таки есть, но только в подъезде. Зато сутки напролет. Вот только для кого — непонятно. Попасть в свои квартиры собственники могут не всегда. Входная дверь закрыта на замок, а ключи прораб выдает не всем. Но и снаружи здание завершенным не выглядит - прямо по стене проложен вот такой электрокабель. При этом никаких работ не ведётся.Жители уже жаловалисьзастройщику, это компания "МуромГрад", связывались с управляющей компанией "Уют", но проблему решать, похоже,никто не собирается.Елена Парфёнова, собственник: «Управляющая компания говорит, что обращаться надо к застройщику "Муром Граду". Они друг от друга футболят нас. Звонили в "Архитектуру". Там тоже сказали, что документы все подписаны, дом принят. Никаких нарушений нет».Ирина Иванова, собственник: «Получается замкнутый круг, то есть по факту нас бросили. И это тоже судьбы людей, вот этот дом. Люди ипотеки платят, кредиты. С детьми на съемных квартирах».Мы попытались связаться с компанией-застройщиком по телефону. Директор "МуромГрада" разговаривать не захотел, поручив это секретарю.- Смотрите, я вчера с учредителем поговорила, он сказал, что со стороны ООО "МуромГрад" всё выполнено. Сейчас этим занимается управляющая компания "Уют", которая была выбрана общим собранием жильцов улицы Веризенской, 15 по генплану. Нужно к ним за комментариями обращаться.Дозвонились мы и до управляющей компании.Выяснилось, что они в курсе того, что в здании нет ни воды, ни отопления, ни электричества. По словамзамруководителя «Уюта», все дело в том, что к дому в принципе не подведён газ. А поэтому нетводы и всего остального.Сергей Лапшов, замдиректора ООО "Управляющая компания "Уют": «Отсутствует постоянная схема подключения, поэтому мы не можем включить насосы для того, чтобы вода была в доме. Ну даже если бы было электричество, то без отопления воду включать нет смысла, она просто замерзнет».Чем закончится эта запутанная история - непонятно. Да и сам коммунальщик, по видимому, запутался.Сергей Лапшов, замдиректора ООО "Управляющая компания "Уют": «- Вы мне точно говорите о том, что в понедельник у них начнутся какие-то работы? - Я говорю лишь только то, что нам в межрегионгазе. Мы звоним регулярно в межрегионгаз, кто должен делать монтаж трубы. Нам сказали, что начнут в понедельник. Там в пятницу прошлую... Ой, вчера-позавчера они ходили определили место, где будет проходить труба и сказали, что с понедельника начнется монтаж этой трубы».В Газпроме заявляют, что пока застройщик не предоставит им техническую документацию, никакие работы ни в понедельник, ни во вторник начаться не могут. Каждую неделю газовики связываются с застройщиком "МуромГрад", но ответа от них нет. А собственники квартир тем временем надеются, что ситуация разрешится, и хотя бы к Новому году они смогут въехать в своё жилье."Вести" будут следить за развитием ситуации.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести-Владимир"