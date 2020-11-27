По всему миру 27 ноября стартует традиционная осенняя распродажа. Пока одни интернет-пользователи добавляют в корзину товары, которые скоро купят, другие – готовят новые способы

По всему миру 27 ноября стартует традиционная осенняя распродажа. Пока одни интернет-пользователи добавляют в корзину товары, которые скоро купят, другие – готовят новые способы мошенничества. Центробанк напоминает, что нужно делать, чтобы случайно не перевести свои деньги мошенникам. Онлайн-аферисты уже присылают «соблазнительные» предложения для владимирских покупателей. Чаще всего преступники действуют от имени крупных торговых сетей. От