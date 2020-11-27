Главное помнить, что наша безопасность и безопасность наших средств зависит в первую очередь от нас самих...

Секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев совместно с АНО ООДО «За Безопасный город» в лице руководителя Никиты Янкова провели встречу в рамках проекта digital-волонтер для обсуждения темы профилактики дистанционных мошенничеств.В текущем периоде зафиксирован рост мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа. Вместе с усилением систем защиты персональных данных методы мошенников также становятся все сложнее и изощреннее. Главное помнить, что наша безопасность и безопасность наших средств зависит в первую очередь от нас самих.На встрече было проведено обучение для волонтеров с целью распространения важной информации среди населения города. Специально для предотвращения новых эпизодов мошенничества ГУ МВД России по г. Москве совместно с АНО ООДО «За Безопасныи город» была разработана памятка «Как защитить себя от мошенников», в которой описаны самые частые схемы данного вида преступлений и советы, как не дать себя обмануть. Так же был презентован профилактический видео-ролик для распространения в сети.После встречи волонтерам раздали более 2000 брошюр, которые они распространили среди лиц пожилого возраста в различных районах Москвы.