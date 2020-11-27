Злоумышленница занималась изготовлением поддельных документов, печатей и бланков. Разместив в сети Интернет объявление о данных услугах, она искала потенциальных клиентов...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами УУР ГУ МВД России по г. Москве задержана 30-летняя приезжая, подозреваемая в организации незаконной миграции иностранных граждан.В полицию поступила информация о том, что неизвестное лицо возле метро Рязанский проспект сбыло за денежное вознаграждение гостю столицы подложные бланки миграционной карты и регистрации пребывания на территории Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Вострухина задержана подозреваемая. Ею оказалась 30-летняя приезжая.Предварительно установлено, что злоумышленница занималась изготовлением поддельных документов, печатей и бланков. Разместив в сети Интернет объявление о данных услугах, она искала потенциальных клиентов и за денежное вознаграждение помогала им оформлять документы, позволяющие иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, находиться и беспрепятственно передвигаться на территории Российской Федерации.При обыске по месту проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли поддельные паспорта, оформленные на различных лиц, бланки регистрации, медицинские книжки, аттестаты об образовании, различные удостоверения и иные документы, используемые в противоправной деятельности.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание иных участников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18