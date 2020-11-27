Каждому владельцу транспортного средства, желающему застраховать себя от неправильно проведенной оценки материального ущерба страховой компанией при ДТП, необходимо знать, что собой представляет независимая автоэкспертиза и какова стоимость такого рода услуг.

В первую очередь, рассмотрим, что такое независимая экспертиза после ДТП. Так, независимой автоэкспертизой принято называть услугу, направленную на реальное оценивание автотранспорта, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Более того, данная услуга необходима в тех случаях, когда нужен официальный отчет эксперта о стоимости материального ущерба и состоянии автомобиля и его составляющих. Как правило, независимую автоэкспертизу проводят тогда, когда владелец поврежденного авто не уверен или не доверяет оценке материального ущерба представителями страховых компаний или в том, случае, когда собственник автомобиля намеревается подать исковое заявление в суд.

Сколько же обойдется такая услуга автовладельцу? Стоит сразу заметить, что на итоговую стоимость независимой автоэкспертизы после происшествия на дороге влияет достаточно широкий спектр различных факторов, среди которых:



степень повреждения транспортного средства: чем больший ущерб нанесен автомобилю, тем больше окажется стоимость проведения автоэкспертизы;

уровень сложности автоэкспертных работ: та автоэкспертиза, которая требует дополнительных исследований и калькуляций, соответственно, и стоить будет дороже;

тип независимой автоэкспертизы (автотехническая экспертиза, трасологическая, автотовароведческая, комплексная);

крайняя необходимость или срочность: как и в любой услуге за скорость ее выполнения необходимо доплачивать, при том, что каждая организация самостоятельно определяет определенный процент доплаты.



Таким образом, итоговую стоимость независимой экспертизы может определить только сама компания, которая предоставляет такого рода услуги.

Источник: zabarankoi.mirtesen.ru.