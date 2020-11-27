К исключениям относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход в магазин или аптеку.
Как сообщает администрация Владимирской области, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.
К исключениям относятся обращение за медпомощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, а также поход в магазин или аптеку.
Напомним, что с бесплатной доставкой предметов первой необходимости пожилым помогают волонтеры и соцзащита. При необходимости нуждающиеся могут обратиться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21, 8-800-100-81-28, 112 или 128.
В штатном режиме продолжается предоставление социальных услуг на дому. Сотрудники соцзащиты помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг 7 500 тысячам жителей области.
«В отдалённые населённые пункты выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». С начала года в них поучаствовали более 26 000 жителей региона», - резюмировали в пресс-службе Белого дома.