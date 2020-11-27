Накануне в столице Белоруссии побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Там прошло заседание коллегии министерств двух стран.

Накануне в столице Белоруссии побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Там прошло заседание коллегии министерств двух стран.В ходе визита глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко привет от российского лидера Владимира Путина. Он напомнил о договоренностях, достигнутых главами государств во время встречи в Сочи, и недвусмысленно намекнул на необходимость проведения конституционной реформы.Лавров подчеркнул, что она нужна для обеспечения стабильности и эволюции политической системы Белоруссии. И добавил, что ее инициатором должно стать руководство страны.Политолог Арсений Сивицкий считает, что истинным посылом Лаврова к Лукашенко был намек на то, что Кремль недоволен попытками Батьки уйти от выполнения обещаний. Эксперт уверен, что Москва настаивает на его отстранении от руководства страной и начале смены власти. Главе белорусского государства такой план не нравится, он все еще лелеет надежду сохранить свой пост.Сивицкий полагает, что в Кремле не откажется от своих намерений и будет продолжать усиливать давление на Минск. Если Александр Лукашенко категорически откажется выполнять договоренности, это может привести к более острому конфликту и прекращению финансовой помощи действующему белорусскому режиму. Такой вариант не сулит для Лукашенко ничего хорошего.