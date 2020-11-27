На сегодняшний день у белорусской оппозиции нет представителей, с которыми Кремль готов обсуждать будущее республики, считает политолог Юрий Баранчик. По его мнению, Светлана Тихановская на эту роль не подходит.

На сегодняшний день у белорусской оппозиции нет представителей, с которыми Кремль готов обсуждать будущее республики, считает политолог Юрий Баранчик. По его мнению, Светлана Тихановская на эту роль не подходит.Белорусская оппозиция считает Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Баранчик уверен: нет оснований с уверенностью заявлять о ее победе. Сомнения в объективности данных Центризбиркома – недостаточное основание, указал эксперт.Несмотря на массовость протестных акций, Кремль не может аппелировать к мнению белорусского народа, считает политолог. История знает много примеров, когда настроения людей стремительно менялись.Баранчик напомнил, что народные массы поддержали вступление России в Первую мировую войну, а через несколько лет свергли царя. В начале 1930-х годов люди в Германии рукоплескали Адольфу Гитлеру, а потом мечтали о его уходе, рассуждает эксперт.По его мнению, для начала диалога с Кремлем белорусская оппозиция должна выбрать достойных представителей. С Тихановской Москве разговаривать не о чем, убежден Баранчик.Он считает, что приемлемые для Москвы кандидаты есть в белорусском госаппарате. Проблема – в нежелании Александра Лукашенко делиться властью, убежден политолог."Но, думаю, все объективные и субъективные предпосылки для этого уже давно существуют, и белорусский транзит начнется довольно скоро, в пределах весны-лета следующего года", – сказал Баранчик в интервью сайту "Политнавигатор".Ранее белорусский дипломат Андрей Котов сообщил о разговоре Светланы Тихановской с представителем Кремля. Он полагает, что это первый шаг на пути диалога Москвы с оппозицией.