Изъята алкогольная продукция различных наименований в количестве 967 бутылок общим объемом более 450 литров.

По апелляционной жалобе прокурора предприниматель из Петушинского района привлечен к административной ответственности за незаконный оборот алкоголя.По данным областного надзорного ведомства, в ходе проверочных мероприятий в торговом зале и подсобных помещений магазина, расположенного в одном из населенных пунктов района, обнаружена и изъята алкогольная продукция различных наименований в количестве 967 бутылок общим объемом более 450 литров.Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей. Изъятая продукция подлежит уничтожению.