В Камешковском районе продолжаются работы по ликвидации последствий железнодорожной катастрофы. Оцениваются экологический ущерб.Что сейчас происходит на месте и какие работы еще предстоит выполнить железнодорожникам.

В Камешковском районе продолжаются работы по ликвидации последствий железнодорожной катастрофы. Оцениваются экологический ущерб.Что сейчас происходит на месте и какие работы еще предстоит выполнить железнодорожникам.Пейзаж окрашенный в черные тона. Вот так выглядело место крушения поезда неделю назад . С железнодорожного полотна сошли 35 цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов превысила 10 тысяч квадратных метров. Экологическая катастрофа. В регионе даже был объявлен режим ЧС.И вот как выглядит эта территория сейчас. Рабочие вывозят последнюю поврежденную цистерну. Десять дней без перерыва на сон железнодорожники разбирали металлические завалы. Экскаваторы, бульдозеры, грузовики. В операции по ликвидации последствий катастрофы были задействованы более 150 сотрудников.Юрий Большаков, начальник Центра охраны окружающей среды ГЖД:- Технические мероприятия у нас начались именно по замыканию распространения мазута. Мы отсекли от попадания в воды, чтобы не произошло растекание. Отсекли данные места с помощью сорбента, песка, тем самым мы локализовали. А дальше нужно было провести более глобальные мероприятия по локализации всей территории. Чтобы не допустить самое большое загрязнение.Это резервуар с мазутом, который железнодорожники постепенно откачивают. Для того чтобы сделать это, здесь постоянно поддерживаются высокие температуры. Мазут, практически кипит...Вадим Никулинский, начальник отдела организации аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас":- В настоящее время подготовлено 3 площадки для того, чтобы можно было проводить забор мазута и загружать их в емкости. Эта площадка будет осуществлятьсяподогревом электротэнов, а следующие площадки фермы,на которые будут подаватьсяпар с наших парогенераторов.Убирают и загрязнённый грунт. 930 кубических метров уже вывезли. Специалисты Российских железных дорог раз в два часа обходят территорию и отбирают пробы. В воздухе и воде превышений не нашли, а точный вердикт по результатам анализов почвы вынесут не раньше 30 ноября. Процесс сложный и занимает время. Эколог Борис Ковалёв заявляет- , работать будут круглосуточно- пока не устранят все последствия.Борис Ковалёв, и.о начальника производственной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды ГЖД:Мы производим здесь оценку. Все данные мы отправляем в Нижний Новгород. Там производится оценка уже результатов. Они их обсчитывают по определенной методике. Согласно эти методикам мы формируем определенные результаты. На данный момент мы ничего сказать не можем. Исследования еще не закончены. Мы каждый день берем пробы в нескольких точках, как фоновые, так и возле ЧС.А пока генеральнаяуборка у станции Новки продолжается. Весь отравленный материал перевозят на специализированный полигон в Ярославской области. Там его обезвреживают с помощью спецтехнологий. План действий расписан по дням и часам. Уже к концу декабря работы планируют завершить. Но получится ли полностью очистить почву от вредных веществ,покажет весенняя оттепель, заявляют специалисты.Юлия Болдина, Семен Карпов. "Вести-Владимир"