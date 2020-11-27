Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием убрать из поисковой выдачи рекламу ресурсов с наркотиками. О появлении такого контента сообщила Лига безопасного интернета.

Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием убрать из поисковой выдачи рекламу ресурсов с наркотиками. О появлении такого контента сообщила "Лига безопасного интернета".РКН требует удалить опасную рекламу в доменах .com и .ru. Чтобы предотвратить появления ссылок на запрещенную в России информацию, американская компания должна проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для пользователей на территории РФ.Роскомнадзор принял меры в отношении ресурсов, реклама которых выявлена в поисковой выдаче. Доступ к ним ограничен, сообщается на сайте РКН.Ранее Роскомнадзор инициировал судебное разбирательство в отношении американской компании. В ведомстве обвинили Google в нарушениях российского законодательства.Компания не удаляет из поисковой выдачи ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. Это касается порядка 30% опасного контента, отмечают в РКН.Речь идет о ресурсах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. В американской компании претензий на возражения Роскомнадзора не представили.