По данным Центробанка, в октябре этого года россияне забрали со вкладов в банках 1,16 миллиарда долларов. В общей сложности с начала года наши соотечественники сняли почти 13 миллиардов долларов.

По данным Центробанка, в октябре этого года россияне забрали со вкладов в банках 1,16 миллиарда долларов. В общей сложности с начала года наши соотечественники сняли почти 13 миллиардов долларов.Активнее всего люди снимали деньги во время первой волны пандемии коронавируса – в марте этого года. Тогда из банков ушло 4,5 миллиарда долларов.Сейчас же наибольший отток валюты был зафиксирован в ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке и Альфа-Банке. Выяснилось, что граждане стали активнее переводить деньги на текущие счета. В настоящее время их общий объем превышает 24 миллиарда долларов.По имеющейся информации, вклады в иностранной валюте перестают быть выгодными и граждане ищут альтернативные способы сбережения денег. По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств в валюте будет продолжаться.Эксперт добавил, что нулевые ставки – это долгосрочный тренд. Клиенты банков сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличку или в более доходные инвестиционные проекты. Так, россиянам оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость.По данным Московской биржи, курс доллара на 27 ноября составляет 75,94 рубля. Курс евро – 90,53 рубля.