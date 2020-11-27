Специалисты одного из популярных сервисов по поиску работы совместно с негосударственным пенсионным фондом провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какую пенсию они хотели бы получать в ..

Специалисты одного из популярных сервисов по поиску работы совместно с негосударственным пенсионным фондом провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какую пенсию они хотели бы получать в старости. Выяснилось, что ожидания работников зависят от сферы занятости.Больше всего хотят получать финансисты и программисты: некоторые из них мечтают о свыше 100 тысяч рублей в месяц. Примерно каждый пятый повар, официант, врач или учитель согласны на пенсию в размере от 40 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Самыми скромными оказались рабочие производств – им хватило бы от 30 до 40 тысяч рублей, сообщает "".