К исключениям относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход в магазин или аптеку.

Как сообщает администрация Владимирской области, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.К исключениям относятся обращение за медпомощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, а также поход в магазин или аптеку.Напомним, что с бесплатной доставкой предметов первой необходимости пожилым помогают волонтеры и соцзащита. При необходимости нуждающиеся могут обратиться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21, 8-800-100-81-28, 112 или 128.В штатном режиме продолжается предоставление социальных услуг на дому. Сотрудники соцзащиты помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг 7 500 тысячам жителей области.«В отдалённые населённые пункты выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». С начала года в них поучаствовали более 26 000 жителей региона», - резюмировали в пресс-службе Белого дома.