Первый зам. губернатора лечился от коронавируса дома. Сергей Шевченко вышел с больничного и уже приступил к работе. Напомним, о том, что 1-ый зам губернатора по соцполитике, курирующий в том

Первый зам. губернатора лечился от коронавируса дома. Сергей Шевченко вышел с больничного и уже приступил к работе. Напомним, о том, что 1-ый зам губернатора по соцполитике, курирующий в том числе и здравоохранение, сам заболел КОВИДом стало известно 6 ноября. В публичном пространстве Шевченко снова начал появляться только на этой неделе. В эксклюзивном интервью 6 каналу