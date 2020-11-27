Сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, за которым числится более 700 нарушений в области безопасности дорожного движения...
Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 700 нарушений в области безопасности дорожного движения.
В рамках проведения профилактической работы, сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за ним числится 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД РФ на общую сумму 1 миллион 80 тысяч рублей.
В отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
Также информация о количестве неуплаченных административных штрафов направлена в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу города Москвы для принудительного взыскания.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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