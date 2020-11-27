Сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, за которым числится более 700 нарушений в области безопасности дорожного движения...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 700 нарушений в области безопасности дорожного движения.В рамках проведения профилактической работы, сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за ним числится 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД РФ на общую сумму 1 миллион 80 тысяч рублей.В отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Также информация о количестве неуплаченных административных штрафов направлена в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу города Москвы для принудительного взыскания.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81