25-летняя девушка шла на работу, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался завести разговор. Отказав мужчине в разговоре, она попыталась уйти, но неизвестный ударил её ножом в шею...

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине.В полицию через службу «02» поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он сообщил, что по адресу Сходненский тупик услышал крики женщины и затем, пройдя к железнодорожным путям, обнаружил её лежащей на земле с колото-резанной раной на шее. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.Установлено, что 25-летняя девушка шла на работу, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался завести разговор. Отказав мужчине в разговоре, она попыталась уйти, но неизвестный ударил её ножом в шею.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в проезде Стратонавтов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. В ходе обыска на месте происшествия был обнаружен и изъят нож, которым предположительно были нанесены телесные повреждения потерпевшей.По данному факту СО ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям на территории города Москвы.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам: если вы пострадали от противоправных действий задержанного, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56