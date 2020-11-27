В числе нарушений - работа без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и пожароопасных объектов.

В числе нарушений - работа без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и пожароопасных объектов.Протокол по результатам проверкиглавным государственным инспектором отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам проверки в отношении МАУ ледовый комплекс «Владимир» был составлен в сентябре.Постановлением судьи Ленинского районного суда г.Владимира от 1 октября 2020 ледовый комплекс «Владимир» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.И вот теперь судья Владимирского областного суда, изучив доводы апелляционной жалобы, оставил постановление судьи Ленинского районного суда г.Владимира без изменения, а жалобу – без удовлетворения, сообщила пресс-служба облсуда.