Белорусский политик Светлана Тихановская поддерживает контакты с избранным президентом США Джо Байденом. В ближайшее время она планирует встретиться с ним в Вашингтоне.

Белорусский политик Светлана Тихановская поддерживает контакты с избранным президентом США Джо Байденом. В ближайшее время она планирует встретиться с ним в Вашингтоне.По словам Тихановской, она получила личное послание от Байдена. Избранный президент США пригласил ее на свою инаугурацию."Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", – рассказала Тихановская в эфире программы "Просвет" на польском телеканале "Белсат".Байден поддержал Тихановскую после начала массовых протестов в Белоруссии. Он осудил власти республики за насилие над протестующими.Тихановская поздравила Байдена с победой на президентских выборах. В США учитывается мнение каждого человека, а в Белоруссии голоса были украдены, заявила она. Политик выразила надежду на скорую встречу с новым главой Белого дома.Ранее политолог Дмитрий Болкунец Александру Лукашенко серьезные проблемы в случае победы Джо Байдена. По его мнению, Дональда Трампа события в Белоруссии не интересовали. Новая американская администрация не будет смотреть на происходящее в республике сквозь пальцы, считает эксперт.Он напомнил, что на Западе Лукашенко считают "последним диктатором Европы". Байден может сильно пощекотать ему нервы, предупредил Болкунец.Выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп заподозрил оппонентов в фальсификациях. Он обратился в суды, но безрезультатно. 24 ноября президент распорядился начать передачу власти новой администрации.