Президент США Дональд Трамп до сих пор не может смириться с проигрышем на выборах. Политик раскрыл единственное условие, при котором он покинет Белый дом.

Президент США Дональд Трамп до сих пор не может смириться с проигрышем на выборах. Политик раскрыл единственное условие, при котором он покинет Белый дом.Американский лидер сообщил, что передаст полномочия своему оппоненту Джо Байдену, если за того проголосует коллегия выборщиков. "Конечно, я уступлю", – сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.При этом президент отметил, что выборщики совершат ошибку, если поддержат представителя демократической партии. Тем не менее препятствовать приходу Байдена к власти Трамп не будет и покинет Белый дом.Глава страны также обвинил демократов в махинациях на прошедших выборах. Трамп выразил уверенность, что набрал больше 74 миллионов голосов, но все бюллетени в его поддержку были уничтожены.Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Несмотря на то что подсчет голосов в некоторых штатах еще идет, многие американские СМИ уже объявили Джо Байдена 46-м президентом.С ними не согласился . Политик уже подал несколько судебных исков для пересмотра результатов в некоторых штатах. Отметим, что голосование коллегии выборщиков пройдет 14 декабря.По прогнозам экспертов, с приходом Джо Байдена к власти российско-американские отношения могут ухудшиться. Демократ не раз выступал с критикой в адрес России. Ожидается, что он введет новый пакет санкций.