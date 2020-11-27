К ликвидации возгорания привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава.

В ночь с 26 на 27 ноября в 00:30 в МЧС поступил сигнал о пожаре в квартире многоквартирного дома в Александрове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров.«В результате 15 человек были эвакуированы и спасены. Трое из них – дети», - добавили в пресс-службе ведомства.Пострадала внутренняя отделка квартиры и личное имущество. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава.Причина пожара устанавливается.