Они рассылают «выгодные» предложения от имени крупных торговых сетей, предлагая «сделать предзаказ» по ссылке.

Они рассылают «выгодные» предложения от имени крупных торговых сетей, предлагая «сделать предзаказ» по ссылке.Таким образом мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам. Нужно учесть, что если владельцы карт сами сообщают свои данные, то банки их потери не возместят.Эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк рекомендует завести дополнительную карту — специально для интернет-покупок и пополнять ее строго на необходимую сумму непосредственно перед покупкой.И пользоваться только проверенными и надежными сайтами, которые используют технологию безопасного проведения операций.Самое главное - не переходите по рекламным ссылкам, которые приходят по электронной почте или СМС от неизвестных отправителей.