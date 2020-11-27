Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что на территории одного из местных лесничеств обнаружена незаконная порубка сосны.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений были задержаны 21 и 30-летний местные жители.Полицейские установили, что в конце октября текущего года фигуранты, находясь в нескольких километрах от поселка, в котором проживают, с помощью бензопилы произвели незаконную рубку 4,0 кубических метров древесины. Спиленные деревья были перевезены на садовой тачке во двор к одному из мужчин. Древесину планировали использовать в качестве материала для ремонта забора.Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 77 000 рублей.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).