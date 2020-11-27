Следком региона возбудил два уголовных дела в отношении жителей Гусь-Хрустального района, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний свидетеля.

Следком региона возбудил два уголовных дела в отношении жителей Гусь-Хрустального района, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний свидетеля.По версии следствия, в июле 2019 года в суде по делу об убийстве 38-летняя женщина и 35-летний мужчина, желая помочь своему знакомому избежать ответственности и наказания, дали показания, свидетельствующие о непричастности подсудимого. Но суд в ходе установил истину, и подсудимый понес наказание в виде длительного срока лишения свободы, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.Расследование уголовного дела продолжает следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный.