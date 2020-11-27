Ковровская прокуратура добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ковровская городская прокуратура в судебном порядке добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.Установлено, что в поселках Малыгино, Пакино, Нерехта очистные сооружения находятся в собственности района и переданы на обслуживание в ООО «Комсервис». По результатам лабораторных исследований выявлено, что сточные воды после очистки и перед сбросом в водный объект не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.В связи с этим, городским прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на ресурсоснабжающую организацию и администрацию Ковровского района обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле.