В регионе готовятся к массовой вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время в область поступит небольшая партия вакцины – 1100 доз. Прививать начнут учителей, сотрудников

В регионе готовятся к массовой вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время в область поступит небольшая партия вакцины – 1100 доз. Прививать начнут учителей, сотрудников соцучреждений и работников общественного транспорта. Напомним, ранее в регионе уколы от коронавируса ставили только медикам. 42 медработника завершили уже вакцинацию. Все они чувствуют себя хорошо, заявила глава облздрава. Для проведения