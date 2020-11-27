В селе Ворша захоронят останки лётчика, чей истребитель в 1944 году разбился в Суздальском районе во время учебного полёта. Самолёт лейтенанта Сергея Андреева нашли в июне 2020 года в районе

В селе Ворша захоронят останки лётчика, чей истребитель в 1944 году разбился в Суздальском районе во время учебного полёта. Самолёт лейтенанта Сергея Андреева нашли в июне 2020 года в районе деревни Аннино. Поисковики региональной общественной организации «Часовые памяти» подняли из земли истребитель Ла-5ФН и эксгумировали останки лётчика. Место катастрофы на момент раскопок увековечено не было.