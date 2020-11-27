Появилось видео «огненного» ДТП в Суздальском районе.

Появилось видео «огненного» ДТП в Суздальском районе. Напомним, в одиннадцать часов утра на повороте в посёлок Садовый бензовоз столкнулся с другим большегрузом и загорелся.Пожар ликвидировали сотрудники МЧС - 20 человек и шесть единиц техники. Они провели "пенную атаку" и не допустили распространения огня. Как сообщают в пресс-службе областного управления МВД, пострадали водители автомобилей - 1991 и 2000 годов рождения. Оба они были доставлены в больницу. Движение по трассе временно было перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. На данный момент трафик возобновлен. Обстоятельства ДТП уточняются.