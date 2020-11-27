В регион поступит еще 1100 доз вакцины.

В регион поступит еще 1100 доз вакцины.Вакцина придетв Петушки, Александров, Ковров, Муром, в Гусь-Хрустальный и в больницу № 6 во Владимире, где спецкомиссии отберут кандидатов на вакцинацию.Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, чтоежедневно в каждом прививочном пункте будут вакцинировать по 10–15 человек.Также она рассказала, что после прививки за пациентом необходимо наблюдать в течение двух часов. А самувакцину „Спутник V“ необходимо хранить при температуре минус 18 градусов. Часть медицинских морозильников уже поступила, 30 ноября придет еще одна партия.Важно, что массовый завоз вакцины начнется только январе-феврале. И уже тогда количество пунктов вакцинации будет ускоренно наращиваться.Напомним, что поступила в регион в начале ноября. Процесс вакцинации от коронавируса отечественным иммунобиологическим препаратом состоит из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.