В 2020 году 1 декабря - это рабочий день, вторник. Соответственно, переноса срока уплаты имущественных налогов для россиян не будет.
В 2020 году 1 декабря - это рабочий день, вторник. Соответственно, переноса срока уплаты имущественных налогов для россиян не будет.
Физические лица в 2020 году должны заплатить налоги на имущество не позднее 1 декабря.
До этой даты уплачивают налоги на три вида имущества:
- Недвижимость - от квартиры или жилого дома до гаража и незавершённого объекта строительства.
- Транспортные средства - от автомобилей и мотоциклов до моторных лодок и личных самолётов.
- Земля - садовые участки, земля под частным домом и т.п.
Следует учесть, что пенсионеры, например, не платят налог за владение квартирой или домом. Хотя если в собственности пожилого человека две квартиры, за одну из них налоговая пришлёт уведомление - за ту, на которую налог меньше.