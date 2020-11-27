В 2020 году 1 декабря - это рабочий день, вторник. Соответственно, переноса срока уплаты имущественных налогов для россиян не будет.

В 2020 году 1 декабря - это рабочий день, вторник. Соответственно, переноса срока уплаты имущественных налогов для россиян не будет.Физические лица в 2020 году должны заплатить налоги на имущество не позднее 1 декабря.До этой даты уплачивают налоги на три вида имущества:- Недвижимость - от квартиры или жилого дома до гаража и незавершённого объекта строительства.- Транспортные средства - от автомобилей и мотоциклов до моторных лодок и личных самолётов.- Земля - садовые участки, земля под частным домом и т.п.Следует учесть, что пенсионеры, например, не платят налог за владение квартирой или домом. Хотя если в собственности пожилого человека две квартиры, за одну из них налоговая пришлёт уведомление - за ту, на которую налог меньше.