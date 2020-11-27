Путешествия были отменены из-за пандемии коронавируса.

Редакция «33Live.Ru» уже рассказывала читателям о судебных тяжбах из-за испорченного отдыха в , и на . Разбирательства из-за турпродуктов продолжаются. Во Фрунзенском районном суде рассказали о двух новых случаях.Жительница Владимира обратилась с иском к ООО «Пегас Турс» и ИП А.В. Силкову с требованием расторгнуть договор и взыскать компенсацию морального вреда – 373 тысячи рублей, а также штраф – 50% от присуждённой суммы.17 марта 2020 года она купила путёвку в Доминиканскую республику за 165 000 рублей. На следующий день выяснилось, что местные власти закрыли границу и женщина поменяла её на билет на Кубу. Прилетев на остров Свободы, она просидела четыре дня в отеле и была отправлена восвояси.Вернувшись в Россию, она потребовала вернуть деньги за путешествие, ведь туристка оплатила 11-дневный отпуск. Претензию туроператор не удовлетворил. Пришлось судиться.Во время рассмотрения дела представитель «Пегас Турс» сообщил, что женщина воспользовалась турпродуктом на сумму 76 400 рублей. В стоимость вошли авиаперелёт, трансфер, страховка, проживание в отеле. Остатки ей вернут согласно закону – до 31 декабря.«В апреле организация уже уведомляла клиента, что сумму ей пересчитали. 600 долларов оставлены на депозите для бронирования новой прездки. Но женщина не согласилась на хранение своих средств», - добавили в пресс-службе суда.Судья счёл, что обстоятельства произошедшего не зависели от ответчика. ИП Силков ещё до разбирательств вернул агентское вознаграждение. «Пегас Турс» выплатит 79 000 рублей и процент за использование денежных средств. Истец будет обжаловать вердикт во Владимирском областном суде.Ещё одна жительница Владимира спорит с ООО «Анекс Туризм» и ООО Бюро туризма «Ёлки-Пальмы». Суть претензий схожа – неустойка, процент, компенсации, моральный вред. Итого – 367 тысяч рублей.11 января женщина купила путёвку на четверых в Турцию. Отдых был запланирован на 1-10 июня. Из-за коронавируса она была вынуждена отказаться от путешествия. Туроператор предложил ей другую равноценную поездку, но она отказалась.«Ёлки-Пальмы» отказались возвращать «агентские». В бюро посчитали, что выполнили свои обязанности в полном объёме.Второй ответчик просил отказать в удовлетворении иска, сославшись на Постановление Правительства РФ, которое регламентирует расторжение таких договоров.Фемида пришла к выводу, что нарушения прав истца со стороны туроператора и турагента не было. В удовлетворении иска отказано. Женщина подала апелляционную жалобу во Владимирский областной суд.