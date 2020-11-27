Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили уникальную куртину ученицы Михаила Врубеля. Подарок преподнесла московская галерея искусств. Автор акварели, русская художница

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили уникальную куртину ученицы Михаила Врубеля. Подарок преподнесла московская галерея искусств. Автор акварели, русская художница Александра Коновалова, написала картину в 20-е годы 20 века. Её имя было на долго забыто – рассказала исполнительный директор галереи. По словам Серафима Агафонова, теперь творчество мастера переживает второе рождение. Серафима Агафонова, исполнительный директор галереи «Веллум»: Александра Коновалова,